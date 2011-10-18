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【组图】泰国洪灾肆虐 全球供应计划受重创

2011-10-18 13:05 作者：刘娇来源：中国企业家网 评论(0)T|T

泰国洪灾肆虐 全球供应计划受重创（配图：中国企业家网）

【中国企业家网】（综合）遭遇50年以来最严重洪灾，泰国的全球供应计划近日受到重创，泰国包括农副业、汽车业、电子业等在内的多个出口产业受灾。

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