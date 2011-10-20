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【组图】苹果员工追悼会现场 乔布斯录音回放最深刻

2011-10-20 09:38来源：新浪科技作者：中国企业家网

成百上千的苹果员工周三早上涌入库比蒂诺总部，参加了公司创始人史蒂夫·乔布斯(Steve Jobs)的内部员工追悼会。苹果零售店因此暂时停业。乔布斯本人的录音的回放成为了本次追悼会给人印象最为深刻的部分，乔布斯的声音也...[详细]

苹果零售店停业，员工拉上窗帘举行内部纪念活动。
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苹果零售店停业，员工拉上窗帘举行内部纪念活动。

  • 苹果零售店停业，员工拉上窗帘举行内部纪念活动。
  • 零售店门口贴的告示。
  • 一家苹果零售店门口的玻璃大门上挂出了大大的提示牌：“周三上午9点到中午之间停业”
  • 苹果员工总部
  • 苹果推出的纪念乔布斯页面。
  • 苹果员工内部追悼会现场。
  • 追悼会现场，许多人向乔布斯献花
  • 追悼会期间，洛斯加托斯的一家苹果零售店暂停营业
  • 店员们把商店遮挡起来，以观看乔布斯追悼会的现场直播
  • 追悼会散场后，苹果雇员走出园区
  • 追悼会结束会苹果部分零售店已恢复营业

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