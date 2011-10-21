【聚焦】“八星级”干部病房：看病也分高低贵贱？

吉林大学第一医院新建的干部病房堪称“八星级”（配图：中国企业家网）

【中国企业家网】近日，一组吉林大学第一医院（以下简称吉大一院）新建的干部病房照片在网上曝光，“大厅堪比星级酒店大堂，甚至还有假山石等装饰物，病房里液晶电视、实木家具、豪华卫生间一应俱全”，其豪华程度堪称“八星级”，被网友斥为“穷奢极欲”。

吉大一院官网于10月18日发表文章《我院新干部病房正式投入使用》证实了其豪华。据该文描述，新干部病房历时2年的建设于10月16日正式投入使用，大楼总面积达5.6万平方米，设有省级、副省级、厅级及离休保健床位257张，还设有贵宾体检中心。目前，该文已被删除。

如此“八星级” 宽敞豪华的干部病房触痛了百姓平日看病难的敏感神经。“每天有多少孩子老人因没钱看病而失去宝贵的生命”网友“逆流”感叹到。也有网友指出，医院的环境越好，病人康复的越快。

“得病人人平等，看病高低贵贱”，网友更多的是指责其中的不公和特权的魅影。“如果过多地花在某一个群体身上,必然挤占其他群体的福利。”网友王石川认为在医疗投入相对稳定的前提下,干部病房越豪华,普通人病房就会越寒碜。

“社会就是这样被撕裂的，这才是社会不稳定的原因。分裂必将不稳，愈发分裂愈发不稳。”记者王克勤如是说。清华大学新闻与传播学院常务副院长尹鸿对此评论，“为什么当官一定要当大官，副部、正部…病房待遇见分晓。”

“到底是谁在为特供病房埋单？谁在迫使医院如此等级分明？又是谁在拿本属于公众的权利向权力谄媚？”评论员禹海君撰文写道，“八星级”特供病房无疑加剧公众的失落感。（文/姚欢）