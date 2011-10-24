【组图】利比亚：全国解放了，然后呢？

利比亚：全国解放了，然后呢？（配图：中国企业家网）

【中国企业家网】（综合）卡扎菲被击毙，利比亚宣告全国解放，丧事转瞬变喜事。

10月23日，“全国过渡委员会”宣告利比亚全国解放，利比亚人汇集街头展开各种庆祝活动，参观陈在肉铺的卡扎菲遗体，也成为其中一项。