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【组图】利比亚：全国解放了，然后呢？

2011-10-24 18:23 作者：刘娇来源：中国企业家网 评论(0)T|T

利比亚：全国解放了，然后呢？（配图：中国企业家网）

【中国企业家网】（综合）卡扎菲被击毙，利比亚宣告全国解放，丧事转瞬变喜事。

10月23日，“全国过渡委员会”宣告利比亚全国解放，利比亚人汇集街头展开各种庆祝活动，参观陈在肉铺的卡扎菲遗体，也成为其中一项。

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