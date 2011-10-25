【图文】围攻售楼处:开发商降价自救遭老业主暴力抗议

近日，上海多处楼盘大降价，出现老业主围攻售楼处事件（配图：中国企业家网）

【中国企业网】（综合）近日，上海多处楼盘大幅下调房价，引发已购房的老业主极力不满，甚至出现多起不顾警察劝阻围攻打砸售楼处的场景。也有听闻大幅降价消息后前来购房的新业主，速速与销售人员签订购房协议。

据《东方早报》报道，10月23日，因不满楼盘的大幅降价，数百名老业主包围了龙湖地产上海嘉定郦城售楼处。同一天，近400名中海御景熙岸业主也出现聚集的热闹场景。随后，嘉定新城绿地秋霞坊等楼盘，也相继出现了老业主聚集与开发商僵持的局面。