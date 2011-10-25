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【组图】李玟周四办豪华婚礼 女星10月甜蜜大婚盘点

2011-10-25 14:22来源：中国企业家网作者：中国企业家网

【中国企业家网】继莫文蔚、梁咏琪10月甜蜜大婚之后，近日，又一位圈中女星将步入婚姻殿堂。据台湾今日新闻报道，36岁的李玟与富商未婚夫Bruce将于本月27日在香港举办斥资6亿的豪华婚礼。 ...[详细]

十月可谓娱乐圈的嫁女月，喜讯连连。继梁咏琪、莫文蔚10月甜蜜大婚之后，近日，李玟亦将步入婚姻的殿堂。（配图：中国企业家网）
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十月可谓娱乐圈的嫁女月，喜讯连连。继梁咏琪、莫文蔚10月甜蜜大婚之后，近日，李玟亦将步入婚姻的殿堂。（配图：中国企业家网）

  • 十月可谓娱乐圈的嫁女月，喜讯连连。继梁咏琪、莫文蔚10月甜蜜大婚之后，近日，李玟亦将步入婚姻的殿堂。（配图：中国企业家网）
  • 昨天，李玟在微博上自曝婚礼筹备细节，声称婚期将近，紧张又兴奋。（资料图）
  • 李玟高调宣布与拍拖8年的未婚夫Bruce Rockowitz将正式结婚，巨资打造的婚宴本周四、五分两天在Ritz Carlton及邵氏影城举行。（资料图）
  • 李玟微博原文：My heart is pounding so fast from excitement!!! Its all happening!!!! 心跳快得非常厉害！因为我们的婚礼快要发生了！正在为婚礼流程开会中！（资料图）
  • 李玟送给未婚夫的礼物婚礼进行曲《I just wanna marry u(我只想嫁给你)》日前也遭到曝光 资料图来源：香港“明报”
  • 李玟表示：“歌曲内容是我对未婚夫的爱的感觉，One love， one dream， one simple song you & me！”（资料图）
  • 35岁的梁咏琪10月3日在西班牙结婚，嫁给西班牙食品业高层男友Sergio（资料图）
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  • 10月1日，莫文蔚在意大利佛罗伦萨与初恋男友Johannes完婚，摆脱“黄金剩女”（资料图）
  • 莫文蔚与老公当年在意大利读书时认识，故特选址佛罗伦萨某酒庄内的教堂举行婚礼。（资料图）
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