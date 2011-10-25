【中国企业家网】继莫文蔚、梁咏琪10月甜蜜大婚之后，近日，又一位圈中女星将步入婚姻殿堂。据台湾今日新闻报道，36岁的李玟与富商未婚夫Bruce将于本月27日在香港举办斥资6亿的豪华婚礼。 ...[详细]

【中国企业家网】继莫文蔚、梁咏琪10月甜蜜大婚之后，近日，又一位圈中女星将步入婚姻殿堂。据台湾今日新闻报道，36岁的李玟与富商未婚夫Bruce将于本月27日在香港举办斥资6亿的豪华婚礼。 [收起]

十月可谓娱乐圈的嫁女月，喜讯连连。继梁咏琪、莫文蔚10月甜蜜大婚之后，近日，李玟亦将步入婚姻的殿堂。（配图：中国企业家网）