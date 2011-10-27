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“混蛋”乔布斯的恶人恶事

2011-10-27 10:27来源：TechWeb作者：中国企业家网

有人将乔布斯视为神，有人则认为他是个彻头彻尾的混蛋。乔布斯极有个性，可以激励周围的人，但也可也将周围的人撕得粉碎。下面是13个证明他是“混球”的事例。...[详细]

1.乔布斯遇到不给力合作伙伴会怎样？曾经有家名叫VLSI Technology的芯片公司没有按时交付芯片，乔布斯冲进会场，大声对着他们喊“他妈的没用的白痴（fucking dickless assholes）”。最终芯片及时送达。这家公司也被戏称为“Team FDA”。
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1.乔布斯遇到不给力合作伙伴会怎样？曾经有家名叫VLSI Technology的芯片公司没有按时交付芯片，乔布斯冲进会场，大声对着他们喊“他妈的没用的白痴（fucking dickless assholes）”。最终芯片及时送达。这家公司也被戏称为“Team FDA”。

  • 1.乔布斯遇到不给力合作伙伴会怎样？曾经有家名叫VLSI Technology的芯片公司没有按时交付芯片，乔布斯冲进会场，大声对着他们喊“他妈的没用的白痴（fucking dickless assholes）”。最终芯片及时送达。这家公司也被戏称为“Team FDA”。
  • 2.在即将推出Bondi-Blue iMac时，他在电话里骂他的好友及广告合作伙伴Lee Clow，他说，“你丫的知不知道自己在干什么？不行换人。”因为他认为印刷广告的颜色不正。Lee Clow不得不和乔布斯坐下来谈谈，并展示了原始照片。Clow是对的，乔布斯这才熄火。
  • 3.所订5星级酒店不符合乔布斯标准，转身就走。苹果首席设计师乔尼-伊夫( Jony Ive)在伦敦为乔布斯订了5星级酒店，乔布斯进了屋子不满意，他对伊夫说，“我讨厌我这间屋子，这简直是狗屎一坨。走吧。”而且他还将自己所想的告诉了酒店服务生。
  • 4.乔尼-伊夫还讲了一个故事：有次我们去Whole Foods（食品零售商）买冰沙果汁吃，当时一个老女人在制作，乔布斯对她怎么做指手画脚了半天。乔布斯随后感觉很不好，因为他觉得这个老女人在做一个让她并不快乐的工作。
  • 5.Xerox Star推出时被人们寄予厚望。乔布斯和他的团队去参观，但一点不为之所动。几周后，乔布斯给Bob Belleville打电话，此人是Xerox Star项目组的一个硬件设计师。乔布斯说，“你有生之年所做的一切都是狗屎，为什么不来为我工作。”
  • 6.乔布斯很长时间不想对自己的女儿丽莎负责。很多年他都在否认自己是丽莎的生父。好在最终他开始支付丽莎的抚养费。丽莎也成为了他家的一员。但是这并不能改变既存的悲伤往事。
  • 7.当皮克斯不得不裁员时，乔布斯解雇员工且不给予任何遣散费。
  • 8.乔布斯骗取了好友应得的奖金。乔布斯隐瞒了真实数字，侵吞了好友应得的一大块。
  • 9.从不给苹果最早期员工股权。Daniel Kottke是苹果第一位雇员，还是乔布斯的私人好友，他们在1974年的时候还一起环游了印度。但是基于某些原因，乔布斯没有给他股权。另外一位早期工程师Rod Holt证实说，乔布斯给你的与他所认为你给予他的相匹配。
  • 10.当场解雇MobileMe项目负责人。2008年MobileMe推出的时候遭遇了很多问题，还遭遇了《华尔街日报》讽刺。乔布斯将整个团队叫到了一起，他问，“谁能告诉我预想中的MobileMe是什么样子？”当有人回答了这个问题，他有说，“那么他妈的为啥没做到？”乔布斯当场解雇了 MobileMe负责人。
  • 11.不满《纽约时报》记者对他健康的报道。2008年，《纽约时报》专栏作家Joe Nocera批评乔布斯向投资者隐瞒病情。在这篇报道出版前，乔布斯致电Joe Nocera说，“你认为我是个傲慢的混蛋，凌驾于法律之上。但是我认为你是个搅屎棍，让事情更糟。”
  • 12.iPad大力推广告时，乔布斯在第一轮促销视频推出时就很不满，他将负责人叫来大骂一场。他认为iPad将改变世界，而广告太小儿科。他要求新的和兴奋的东西。后来，终于实现了。
  • 13.当有人质疑苹果App Store过于封闭的时候，乔布斯很不爽，只说了一句话：“顺便问一下，你做了啥大事？你创造了什么？还是只会批评并贬低别人？”

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