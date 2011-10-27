有人将乔布斯视为神，有人则认为他是个彻头彻尾的混蛋。乔布斯极有个性，可以激励周围的人，但也可也将周围的人撕得粉碎。下面是13个证明他是“混球”的事例。...[详细]

有人将乔布斯视为神，有人则认为他是个彻头彻尾的混蛋。乔布斯极有个性，可以激励周围的人，但也可也将周围的人撕得粉碎。下面是13个证明他是“混球”的事例。[收起]

1.乔布斯遇到不给力合作伙伴会怎样？曾经有家名叫VLSI Technology的芯片公司没有按时交付芯片，乔布斯冲进会场，大声对着他们喊“他妈的没用的白痴（fucking dickless assholes）”。最终芯片及时送达。这家公司也被戏称为“Team FDA”。