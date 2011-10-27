首页 > 图片报道

【组图】印度首富“大手笔”：风水欠佳弃豪宅

2011-10-27 13:14 作者：刘娇来源：中国企业家网 评论(0)T|T

印度首富“大手笔”：风水欠佳弃豪宅（配图：中国企业家网）

【中国企业家网】（综合）近日，耗资10亿美元、用时7年、总面积超凡尔赛宫的27层豪宅“安蒂拉”，被它的拥有者——印度首富穆凯什·阿姆巴尼（Mukesh Ambani）放弃入住。

本站支持键盘左右键（← →）翻页

  • 中国移动用户发送ZGQYJ至10658000订《中国企业家》手机报
  • 分享到： Baidu搜藏 转贴到开心网 分享到QQ空间

网友评论

0（所发表点评仅代表网友个人观点，不代表《中国企业家》观点）查看评论
用户名： 快速登录

热点排行

热点文章热评文章