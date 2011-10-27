【组图】印度首富“大手笔”：风水欠佳弃豪宅

印度首富“大手笔”：风水欠佳弃豪宅（配图：中国企业家网）

【中国企业家网】（综合）近日，耗资10亿美元、用时7年、总面积超凡尔赛宫的27层豪宅“安蒂拉”，被它的拥有者——印度首富穆凯什·阿姆巴尼（Mukesh Ambani）放弃入住。