【组图】上海火车站附近路面塌陷 最深处距地面1.5米

昨日，上海火车站附近一路面发生塌陷（配图：中国企业家网）

【中国企业家网】据《新闻晨报》报道 ，昨天（10月27日）中午，上海站附近恒丰路长安路路口处发生塌陷，形成20多平米的大坑，其中最深处距地面1.5米左右。幸运的是，当时没有车辆和行人经过，未造成人员伤亡。

事实上，此段路面与26日晚刚整修过，而事发前几个月，就出现过凹陷和不平整的情况。据上海市政设计院工程师汪先生的初步判断，塌陷“可能是地下水渗透或水管爆裂长期冲刷所致”。