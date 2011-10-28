【组图】洪水压城 曼谷组织大撤离

洪水压城 曼谷组织大撤离（配图：中国企业家网）

【中国企业家网】（综合）自从今年7月份起，泰国开始遭遇50年不遇的洪水侵袭，直到现在灾情依然严峻。据中新社消息，10月27日，泰国当局已组织曼谷大撤离，以避开将至的最大洪峰。