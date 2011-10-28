首页 > 图片报道

【组图】洪水压城 曼谷组织大撤离

2011-10-28 15:08 来源：中国企业家网 评论(0)T|T

洪水压城 曼谷组织大撤离（配图：中国企业家网）

【中国企业家网】（综合）自从今年7月份起，泰国开始遭遇50年不遇的洪水侵袭，直到现在灾情依然严峻。据中新社消息，10月27日，泰国当局已组织曼谷大撤离，以避开将至的最大洪峰。

本站支持键盘左右键（← →）翻页

  • 中国移动用户发送ZGQYJ至10658000订《中国企业家》手机报
  • 分享到： Baidu搜藏 转贴到开心网 分享到QQ空间

网友评论

0（所发表点评仅代表网友个人观点，不代表《中国企业家》观点）查看评论
用户名： 快速登录

热点排行

热点文章热评文章