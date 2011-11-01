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【组图】“神八”发射成功 装载17项生命科学实验

2011-11-01 10:33 来源：中国企业家网 评论(0)T|T

“神八”发射圆满成功（配图：中国企业家网）

【中国企业家网】今日（11月1日）5时58分，神舟八号飞船顺利升空，已进入预定轨道。据中国广播网消息，神八装载了中德两国科学家合作开展的17项空间生命科学实验，开创了中国载人航天在空间科学应用领域开展的国际合作先河。

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