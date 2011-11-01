【组图】“神八”成功发射 中国载人航天20年花350亿元

依次为“神舟”一号、二号、四号及八号飞船发射图（配图：中国企业家网）

【中国企业家网】神舟八号飞船已于今日（11月1日）凌晨5时58分07秒圆满发射成功，预计“神八”与天宫一号的交会对接时间在2日深夜至3日凌晨。

从1992年政府正式批准到今，中国载人航天工程发展已近二十年。据《新京报》报道，中国载人航天工程总设计师周建平接受采访表示，中国航天目前的规模是适度的，近20年花费约为350亿元，此数额不及美国一年的投入。（文/姚欢）