【组图】贵州福泉72吨炸药爆炸 现场黑色蘑菇云笼罩

昨日，贵州福泉发生爆炸致8人亡300人伤（配图：中国企业家网）

【中国企业家网】11月1日11时30分，贵州省福泉市两辆共装有72吨炸药的货运车在一汽修厂检修时发生爆炸，已致8人死亡，约300人受伤。据现场目的者回忆，爆炸声“感觉像地震”，整个镇子被黑色蘑菇云笼罩。现场一片废墟，部分房屋出现楼板垮塌的情况，方圆3公里范围内的玻璃窗几乎全被“震碎”。（文/姚欢）