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【组图】盘点有过军旅生涯的明星企业家

2011-11-03 16:47 来源：中国企业家网 评论(0)T|T

曾有过军旅生涯的明星企业家（配图：中国企业家网）

【中国企业家网】硬朗、坚韧、吃苦耐劳、雷厉风行……在普通人看来，这些都是军人的气质。在如今商界世界中，不少大佬级企业家，像柳传志、任正非、王石、任志强……都曾有过一段军旅生涯。从昔日军人到如今明星企业家，他们是怎么做到的呢，转行又遇到哪些困难呢？

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