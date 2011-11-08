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【图文】多因素致煤价上涨 17省市面临拉闸限电

2011-11-08 14:05 来源：中国企业家网 评论(0)T|T

多因素致煤价上涨 17省市面临拉闸限电（资料图）

【中国企业家网】取暖季一到，供暖问题总是备受关注。由于煤价上涨导致需求方的实际购买力受到限制，全国17个省份面临拉闸限电的局面。

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