【组图】央视广告招标“吸金宴”背后的企业大佬

央视广告招标“吸金宴”背后的企业大佬（配图：中国企业家网）

【中国企业家网】（综合）142.58亿元的广告招标总额，再次刷新了央视的吸金纪录，昨日（11月9日），一年一度的央视广告招标收官。

“标王”贵州茅台、“黑马”京东商城、“新手”华为等，成为这场“豪门宴”上的明星。然而一掷千金的星光背后，又掩藏了怎样的企业战略思维？以下是中标企业大佬盘点。