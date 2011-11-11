【组图】那些意外离去的大佬们

从左依次为魏东、詹姆斯·麦克唐纳、史蒂文·古德、金利斌（配图：中国企业家网）

【中国企业家网】他们曾经创造的人生价值和社会财富令人艳羡，却因为一些至今不为外界所知的原因，采取了“自杀”这种极端的方式来结束自己的人生。后来者应以自省，亦或从他们身上吸取教训，避免悲剧重演。

在国外，因金融风暴打击或是投资失手，最终选择自杀的金融界人士并不少。而在国内，除了个人精神状况外，资金链断裂、非法集资、债台高筑等都是企业家选择结束生命的重要原因，尤其是民营企业家一旦陷入债务漩涡，便很难全身而退。