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【榜单】盘点2011中国百大跨国公司前十名

2011-11-16 11:40 作者：姚欢来源：中国企业家网 评论(0)T|T

2011年中国百大跨国公司名单前十位（配图：中国企业家网）

【中国企业家网】由中国企业联合会、中国企业家协会发布的2011年中国百大跨国公司名单日前出炉。中国石油化工集团公司、中国石油天然气集团公司和中国中信集团公司名列前三甲。此榜单不含外资企业，其中有80家是国有企业，20家是民营企业。浙江吉利控股集团有限公司和华为技术有限公司两家民营企业跻身前十。

以下是2011中国百大跨国公司前十位排名。

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