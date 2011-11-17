“全球50位最有影响力的商界女性”中的中国面孔

【中国企业家网】近日，美国著名财经杂志《财富》发布了“全球50位最有影响力的商界女性”排行榜，今年前三名与去年没有变化，英国英美资源集团CEO辛西娅·卡罗尔蝉联最具影响力商界女性。来自中国的上榜女性(包括中国香港及台湾地区)增加至10位，成为上榜人数最多的国家。
《财富》杂志认为，去年中国经济表现优于其他国家，是带动中国女性上榜人数增加的主要原因。
华为技术公司董事长孙亚芳（资料图）
17位： 华为技术公司董事长孙亚芳
孙亚芳，相貌秀气、文雅，却被外界称为“华为的一代女皇”。尽管为人非常低调，但却遮掩不掉内在的光芒。
孙亚芳并不是华为的创始人，但她是决定华为何去何从的关键人物之一。在与任正非长达18年的共事中，形成了高度的默契和信任，她对任正非思想的影响和理解，在华为恐怕无出其右者。“左非右芳”的格局早已深入人心。孙亚芳在华为的地位可谓一人之下，万人之上，也被业界认为是任正非最有可能的接班人。
“孙亚芳对华为的贡献不亚于任正非，如果说任正非是冲锋陷阵的前锋，那么孙亚芳则是华为的压阵后卫。华为到今天，孙可以说是功不可没。”一位新浪微博网友评论说。
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