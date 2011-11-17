【组图】盘点“中国最美50人” 获奖感言全纪录

2011“中国最美50人”（配图：中国企业家网）
【中国企业家网】（综合）11月16日，口号为“榜样的力量”的“新京报——东方时尚2011中国最美50人盛典”在京举行。经过层层的票选，结合文化、娱乐界、各行各业有代表性人物的意见、加上网友们的投票，最终50名入选“最美”名人。其中，章子怡和葛优成为最大赢家，同获本次盛典最大奖项“年度人物奖”。
“中国最美50人”中，缺不了内地的“四旦双冰”，“四旦”是章子怡、赵薇、周迅与徐静蕾，“双冰”则是李冰冰与范冰冰，再加上汤唯、杨幂两位人气新女星，全部均是“美”之选。“神”级有王菲与陈奕迅，新人级就有Angelababy、阮经天及赵又廷等都有份入选。香港方面，有莫文蔚、古天乐、吴彦祖等。至于台湾的两大美女林志玲与舒淇，还加上凭毅力重生的Selina也被封“重生之美”。
葛优、章子怡、林志玲、黄晓明、李宇春、汪峰、濮存昕、文章、马伊琍、佟大为、黄圣依、张嘉译、王珞丹、尚雯婕、左小祖咒、窦骁等明星作为“中国最美50人”代表集体亮相。
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