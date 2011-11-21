【榜单】盘点2011第六届中国作家富豪榜前十

第六届中国作家富豪榜（配图：中国企业家网）

【中国企业家网】《2011第六届中国作家富豪榜》近日重磅发布。作家郭敬明以2450万元的年度版税收入荣登榜首。南派三叔、郑渊洁、安妮宝贝、韩寒、郎咸平、蔡康永等位列前十。

第一名：郭敬明 年度版税收入为2450万元

80后作家郭敬明（资料图）

“我觉得财富只是一个中性词，就像手枪，在杀人犯手中是杀人凶器，在警察手中则是治安的手段。财富和手枪一样，它本身并没有善恶之分，只是看你怎么用。”