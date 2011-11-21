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【榜单】盘点2011第六届中国作家富豪榜前十

2011-11-21 13:02 来源：中国企业家网 评论(0)T|T

第六届中国作家富豪榜（配图：中国企业家网）

【中国企业家网】《2011第六届中国作家富豪榜》近日重磅发布。作家郭敬明以2450万元的年度版税收入荣登榜首。南派三叔、郑渊洁、安妮宝贝、韩寒、郎咸平、蔡康永等位列前十。

第一名：郭敬明 年度版税收入为2450万元

80后作家郭敬明（资料图）

“我觉得财富只是一个中性词，就像手枪，在杀人犯手中是杀人凶器，在警察手中则是治安的手段。财富和手枪一样，它本身并没有善恶之分，只是看你怎么用。”

——郭敬明接受《财富堂》专访谈及自己对于财富的看法

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