【组图】全美音乐奖: Lady Gaga贾斯汀·比伯无缘大奖

2011“全美音乐奖”于昨日（11月21日）在洛杉矶举行（配图：中国企业家网）

【中国企业家网】2011“全美音乐奖”昨日（11月21日）在洛杉矶举行。乡村小天后泰勒一举拿下“年度最佳艺人”、“年度最受欢迎乡村女歌手”和“年度最佳乡村专辑”三项大奖。阿黛儿虽未到场，同样捧走了“最佳流行女歌手”、“最佳流行专辑”和“最受欢迎成人乐歌手”三座奖杯。至于女神级人物Lady Gaga、小天王贾斯汀·比伯均未抱得大奖归。