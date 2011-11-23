【组图】汕尾在建楼房坍塌 事故原因有待核查

汕尾一在建楼房发生坍塌致6死7伤（配图：中国企业家网）

【中国企业家网】据新华网报道，11月22日下午4时左右，广东汕尾市汕尾大道一栋9层高在建的中国工商银行大厦发生坍塌，共有13名被困人员从现场废墟中被救出，送往附近医院抢救后，已有6人确认死亡。

事故原因正在调查中，有传闻称由于工程赶进度，水泥凝结不够，过早拆板所致。当地一名政府工作人员表示，事发时，整栋楼房中间部位一根柱子不堪重负断裂，导致楼房部分坍塌。“豆腐渣工程到处都是，地方官员腐败的现象遍地开花。”有网友如此评论。