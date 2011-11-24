首页 > 图片报道

【图文】感恩节：懂得感恩才会快乐

2011-11-24 16:38 来源：中国企业家网 评论(0)T|T

火鸡和南瓜馅饼是感恩节的经典美食（配图：中国企业家网）

【中国企业家网】感恩节是美国人民独创的一个古老节日，原意是为了感谢上天赐予的好收成。在美国，自1941年起，感恩节是在每年11月的第四个星期四，并从这一天起将休假两天。加拿大的感恩节是在十月的第二个星期一。在这一天，成千上万的人们不管多忙，都要和自己的家人团聚,其盛大、热烈的情形，不亚于中国人过春节。

本站支持键盘左右键（← →）翻页

  • 中国移动用户发送ZGQYJ至10658000订《中国企业家》手机报
  • 分享到： Baidu搜藏 转贴到开心网 分享到QQ空间

网友评论

0（所发表点评仅代表网友个人观点，不代表《中国企业家》观点）查看评论
用户名： 快速登录

相关文章

热点排行

热点文章热评文章