【聚焦】小学生停课欢迎领导 学者指出不仅是影响学习

近日，一组百名小学生停课欢迎领导的图片引网友围观（配图：中国企业家网）

【中国企业家网】近日，一组小学生停课欢迎领导的图片在网上广为流传。照片的文字描述称，11月23日下午两点，宁德市古田县200多名小学生停课，身穿校服，手捧鲜花，站在县政府大院内夹道欢迎坐在“豪车”里的领导。直到下午3点半，与会嘉宾到达，学生才返校。

据《海峡导报》报道，电古田县委宣传部发来的通稿显示，当天下午是“圆瑛大师与佛教文化研讨会”的开幕式，会议筹备组安排学生参加开幕入场式，14:20结束后学生随即返校上课。