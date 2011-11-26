【组图】董文华将复出 蛰伏多年别来无恙？

董文华将复出 蛰伏多年别来无恙？（配图：中国企业家网）
【中国企业家网】（综合）从《十五的月亮》到《春天的故事》，董文华的名字曾和她的歌声一起响彻中国。然而人生浮沉难料，曾经受挫的董文华一度蛰伏多年，近日，才终于传出复出消息。阔别已久的她，能否再为歌迷带来感动与惊喜，一切还是未知数。
据网易娱乐报道，昨日（11月25日），董文华新专辑幕后花絮照流出，证实了她复出的消息。不少歌迷表示，对新专辑充满期待，支持董文华复出。
下面对董文华的演艺之路作以简单回顾：
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