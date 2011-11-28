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【组图】普京当选总统候选人 魅力美男有望再任总统

2011-11-28 16:28 来源：中国企业家网 评论(0)T|T

普京正式当选总统候选人（配图：中国企业家网）

【中国企业家网】据外媒报道，11月27日，俄罗斯总理普京正式接受了俄罗斯执政党统一俄罗斯党的总统候选人提名。这也意味着曾连任两届总统的普京有望在明年3月4日的总统大举中再次获胜。

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