【组图】英国约260万公务员今日举行“世纪大罢工”

11月30日，英国举行1979年来最大规模罢工（配图：中国企业家网）

【中国企业家网】据英国广播公司报道，11月30日下午，全英260万公务员举行大罢工。此次罢工由英国总工会协调发起，超过20个大型公务员工会参与，是自1926年英国大罢工以来规模最大的一次。罢工主要因为是英国政府厉行紧缩开支，包括反对英国政府增加需交纳的养老金额度在内的养老金改革计划。