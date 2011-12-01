【组图】今晨北京地铁大兴线因故障致列车延误近1小时

今晨，北京地铁大兴线因故障出现多车延误（配图：中国企业家网）

【中国企业家网】据《北京晚报》报道，今日（12月1日）早上7时，北京地铁大兴线因故障出现长达约1小时的瘫痪，导致大量市民上班迟到。京港地铁发言人杨苓表示，列车延误是由于一辆上行列车在新宫站出现了故障，致大兴线上行列车运行至新宫站站台时，道岔受扰。半个小时后，故障排除，运行秩序也逐步恢复正常。