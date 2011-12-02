【组图】美女也聪明 盘点世界二十大高智商美女

全球高智商美女大盘点（配图：中国企业家网）

【中国企业家网】(编者按)她们年轻、貌美，更让人羡慕的是拥有高智商。在她们身上演绎了，什么是真正的美貌与智慧并存。她们中有金融工作者、节目主持人、天体物理研究员、最年轻市长、女飞行员、网络英语教师……她们在各行各业成为木兰英雄，充当佼佼者。而成功的背后，却隐藏着很多不为人知的努力与坚持。