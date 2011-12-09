【组图】振翅南极“雪鹰”号直升机坠毁 原因正在调查

振翅南极“雪鹰”号直升机途中坠毁（配图：中国企业家网）

【中国企业家网】据中国网报道，2011年12月9日凌晨（北京时间），我国南极中山站考察队配置的“雪鹰”号卡—32型直升机在执行运输任务后空载返回时突然失控，迫降失败后直接坠落在海冰上。两机组人员已被营救，其中一人受伤。事故原因仍在调查中。