【盘点】亚洲十大生活成本最高城市 北京上海香港入榜

亚洲十大生活成本最高城市 北京、上海、香港入榜（配图：中国企业家网）
【中国企业家网】据新华网报道，本月7日在港公布亚洲区生活费用最高城市排名，东京依然是亚洲生活成本最昂贵的城市，北京、上海、香港则分列第7至第9位。如果将住宿开支计算在生活费用内，香港会是亚洲区内仅次于东京的生活成本最高昂城市。
该项调查所使用的生活费用指数是国际人力资源分配方案供应商ECA按照每年3月和9月份利用一篮子日常货品及服务进行的调查来计算。调查涵盖食物(粮油杂货、奶类产品、肉和鱼、新鲜水果及蔬菜)、基本需要(饮品及烟草、杂货、服务)和一般需要(衣服、电子货品、汽车、外出用膳)，但某些生活费用如住宿、公用设备(电费、煤气费、水费)、买车费用和学费并不包括在调查之内。
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