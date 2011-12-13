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【图文】江苏丰县校车侧翻事故:安全校车还要等多久

2011-12-13 12:19 来源：中国企业家网 评论(0)T|T

江苏丰县校车发生侧翻事故 再次引发网友对校车安全讨论（配图：中国企业家网）

【中国企业家网】离甘肃校车惨案还不足一个月，近日，江苏丰县校车侧翻事故的发生再次触动公众敏感神经。根据最新报道，事故遇难人数已上升至15人。而事故发生时间离刚刚颁布的《校车安全条例（草案征求意见稿）》仅差1天。

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