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【图文】韩国海警伤亡事件：示威者冲击中国使馆抗议

2011-12-14 13:03 来源：中国企业家网 评论(0)T|T

韩国海警被刺死事件引发示威者在中国大使馆前集会抗议（配图：中国企业家网）

【中国企业家网】近日，韩国海警与中国渔民冲突中被刺死一事成为中韩两国共同关注的焦点，有专家称此事可能演变成中韩外交问题。

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