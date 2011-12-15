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【组图】西直门附近大火已灭 火灾原因及伤亡情况未知

2011-12-15 16:42 来源：中国企业家网 评论(7)T|T

下午西直门西环广场附近大火 现场浓烟滚滚（配图：中国企业家网）

【中国企业家网】据多位网友发微博及照片显示，今日（12月15日）下午15时30分左右，北京西直门西环广场凯德购物中心附近发生火灾。目前，消防车前往灭火，大火已得到控制。现场一片混乱，空气中弥漫着烧焦的味道。而火灾原因和伤亡情况还未知。

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