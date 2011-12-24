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【组图】盘点2011年全球十大高福利国家

2011-12-24 10:31 来源：新华网 评论(0)T|T

2011全球十大高福利国家（配图：中国企业家网）

【中国企业家网】（编者按）据新华网报道，2011年全球十大高福利国家中排名前三的是法国、美国、英国，亚洲国家中唯有日本上榜。其中，法国的公民从娘胎到死亡共受到400多种福利的保护，而医疗保险全民免费享有，另外根据个人收入情况，公民每年最多交一个星期的最低工资，失业者则免交此费。

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