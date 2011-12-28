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南宁卷烟厂大火 浓烟高过26层楼（图）

2011-12-28 10:40 作者：李瑛 来源：国际在线 评论(0)T|T

2011年12月28日凌晨，南宁市卷烟厂一在建工地发生火灾，期间不时传来爆炸声，对面楼有震感，而浓烟最高升腾比附近的一栋居民楼26楼层还高，至凌晨2点半，大火在消防官兵奋战下基本得到控制。暂无人员伤亡，火灾原因尚在调查中。图片来源：cfp

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