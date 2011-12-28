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【组图】金正日遗体告别现场 民众泣不成声

2011-12-28 17:11 来源：中国企业家网 评论(0)T|T

金正日遗体告别现场许多民众放声恸哭 （配图：中国企业家网）

【中国企业家网】朝鲜最高领导人金正日的遗体告别仪式于今日（12月28日）下午在平壤举行。通过朝鲜中央电视台的视频显示，在遗体告别仪式现场，朝鲜民众与士兵在大雪中放声恸哭，其中很多老人和妇女的情绪尤为激动，泪流满面，有些甚至泣不成声。

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