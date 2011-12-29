【组图】金正日追悼大会:众人低头默哀 庄严告别金将军

追悼大会现场 众人低头默哀 庄严告别金正日（配图：中国企业家网）

【中国企业家网】据朝鲜中央电视台直播视频显示，今日上午（12月29日），金正日中央追悼大会在首都平壤中心广场举行，朝鲜劳动党中央军事委员会副委员长金正恩等朝鲜高层人士均出席，同时大量朝鲜民众参加追悼大会，现场规模十分宏大。

大会由朝鲜最高人民会议常任委员长金永南致哀悼词，称“三千里江山沉浸在悲痛中”。在21声礼炮和众人低头默哀3分钟后，金正日追悼大会结束。

之后在正午12点时（北京时间上午11点），朝鲜全体人民默哀3分钟，火车、船舶和所有可以鸣笛的交通工具一齐鸣笛致哀。