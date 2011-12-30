【图文】体坛新一代“吸金王”李娜 年收入高达2.3亿

“金花”李娜年收入高达2.3亿人民币（配图：中国企业家网）

【中国企业家网】李娜在巴黎笑傲群芳，成为新任2011年法网冠军得主后，迅速成为“全民偶像”，在国内掀起一股网球热。同时，这位比姚明小两岁的湖北姑娘成为继姚明之后的新一代“吸金王”。

有人曾统计，李娜现在的年收入几乎等于排在她之后的10个人的收入之和。据《武汉晚报》报道，李娜今年的年收入高达2.3亿人民币，代言品牌已达13家，其中起价为每年800万元，而且至少签3年。而在她问鼎大满贯单打之前，年收入只有3000万元。