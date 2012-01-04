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网购火车票：春节回家“第一关”

2012-01-04 15:56来源：中国企业家网作者：中国企业家网

随着春节的逐渐临近，买上一张火车票回家过年，成了不少在外奔波游子最惦记的一件事。由于火车票实名制在全国范围内的推行，购票者在排队购票或通过代售点购票之外，又多了一种购票方式：网购。...[详细]

有购票者反应，网购火车票不如电话购票顺畅。（资料图）
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有购票者反应，网购火车票不如电话购票顺畅。（资料图）

  • 有购票者反应，网购火车票不如电话购票顺畅。（资料图）
  • 网购火车票的优势之一，便是购票者不用再像以往那样，在火车站售票大厅长时间排队购买。（资料图）
  • 铁道部网上订票网站12306cn。（资料图）
  • 网购火车票看似流程简单，也不用排队，可想成功订票却不简单。（资料图）
  • 网购火车票可即时查到座位信息。（资料图）
  • 网购的火车票上有个“网”字，且有购票者姓名和部分身份证号码等信息（图片来源：大连晚报）
  • 网购火车票范围春运前覆盖所有车次。（资料图）
  • 不少人在网购车票时遭遇系统“卡壳”。（资料图）
  • 网购火车票频遇系统故障，抢票软件应运而生。（资料图）
  • 网友自制网购火车票攻略。（资料图）
  • 南昌火车站为网购火车票人群开辟取票专窗 （图片来源：大江网）
  • 新疆破获网购倒卖火车票案（图片来源：新华网）
  • 不少网友购火车票时屡屡遇到“系统繁忙”的提示，有人干脆跑到火车站排队购票（图片来源：东方早报）

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