【中国企业家网】当地产大佬与性感美女相遇会有怎样的故事呢？近日，一组“当任志强遇上林志玲”的照片在网络热传。今年1月2日，某楼盘开盘仪式在海南三亚举行，华远集团董事长任志强受邀出席活动，而著名影星林志玲以该楼盘代...[详细]

【中国企业家网】当地产大佬与性感美女相遇会有怎样的故事呢？近日，一组“当任志强遇上林志玲”的照片在网络热传。今年1月2日，某楼盘开盘仪式在海南三亚举行，华远集团董事长任志强受邀出席活动，而著名影星林志玲以该楼盘代言人身份现身助阵。两人相邻落座，一时成为舆论焦点。[收起]

当志强遇到志玲，两人相邻落座后相视一笑（资料图）