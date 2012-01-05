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【组图】当地产大佬任志强遇上性感美女林志玲

2012-01-05 12:28来源：中国企业家网作者：中国企业家网

【中国企业家网】当地产大佬与性感美女相遇会有怎样的故事呢？近日，一组“当任志强遇上林志玲”的照片在网络热传。今年1月2日，某楼盘开盘仪式在海南三亚举行，华远集团董事长任志强受邀出席活动，而著名影星林志玲以该楼盘代...[详细]

当志强遇到志玲，两人相邻落座后相视一笑（资料图）
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当志强遇到志玲，两人相邻落座后相视一笑（资料图）

  • 当志强遇到志玲，两人相邻落座后相视一笑（资料图）
  • 当地产大佬与性感美女相遇会有怎样的故事呢？（资料图）
  • SOHO中国董事长潘石屹转发了此组微博照，当事人任志强立即反问：小潘也眼红？（资料图）
  • 软银赛富首席合伙人阎炎评论道：唉，志强兄啊，你怎么这么hong不住啊！（资料图）
  • 优米网的创始人王利芬则称，“任总好可爱，他平时的笑不是这样的，这就是美女的功效啊”。（资料图）
  • 对此，任志强一句“咋都是在批评”回应。（资料图）
  • 搜狐公司副总裁刘春:任总也是人啊（资料图）
  • SOHO中国CEO张欣:哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈！！！！！（资料图）
  • 易凯资本有限公司CEO王冉:这年头，老实人总被你们这些坏人欺负。老任心里肯定想：这还不如身边是潘石屹呢！（资料图）
  • 任志强回应：人老实了要被欺负。（资料图）
  • 任志强、许小年、窦文涛、林志玲现场同台畅谈海南旅游地产（资料图）
  • 任志强应主持人要求，为林志玲献诗：棕榈椰林配蓝天，闲情趣志观海湾。风伴花玲品浪漫，涛声助美献乐园。（资料图）
  • 1月4日，“2011微博之夜”，任志强与微博女王姚晨（资料图）
  • 1月4日，“2011微博之夜”，任志强与微博女王姚晨（资料图）
  • 1月4日，“2011微博之夜”，任志强与微博女王姚晨（资料图）
  • 1月4日，“2011微博之夜”，任志强与女星李冰冰（资料图）

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