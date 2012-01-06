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【组图】2011年度搞怪面试问题集锦

2012-01-06 09:00来源：财富中文网作者：中国企业家网

　　对大多数人来说，能对常见的面试题做出让人印象深刻的回答并非易事，比如“你最大的缺点是什么?”或者“你未来五年的规划是怎样的?”但如果一位招聘经理问你：“你对花园小矮人有什么看法?”或者“圣雄甘地能否成为一...[详细]

“周五下午2:30，旧金山有多少人在使用Facebook?”——谷歌公司(Google)供应商关系经理面试题。
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“周五下午2:30，旧金山有多少人在使用Facebook?”——谷歌公司(Google)供应商关系经理面试题。

  • “周五下午2:30，旧金山有多少人在使用Facebook?”——谷歌公司(Google)供应商关系经理面试题。
  • “给你五分钟时间，说点有意思的事来听听。我不会打断你。”——市场营销公司Acosta领导力开发项目面试题。
  • “假设德国人是全世界最高的人，你要如何证明这一点?”——惠普公司(Hewlett-Packard)产品营销经理面试题。
  • “给你20个易碎灯泡(这些灯泡到了一定高度就会碎裂)和一栋一百层高的大楼，你如何确定灯泡在什么高度会碎裂?”——高通公司(Qualcomm)工程师面试题。
  • “你对花园小矮人有什么看法?”——“老乔的店”连锁超市(Trader Joe’s)面试题。
  • “圣雄甘地能成为一位优秀的软件工程师吗?”——德勤会计师事务所(Deloitte)分析师面试题。
  • “假设你是业绩最出色的员工，但所有同事都讨厌你;或者业绩排名不那么靠前，但所有同事都喜欢你，你选择做哪一种?”——业务外包解决方案提供商ADP公司内部销售助理面试题。
  • “你如何解决全球饥荒问题?”——亚马逊公司(Amazon)软件开发员面试题。
  • “你热爱生活吗?”——安永会计师事务所(Ernst & Young)税务分析师面试题。
  • “憩室炎(diverticulitis)这个单词如何拼写?”——环境管理咨询公司EMSI Engineering客户经理面试题。
  • “没有订书钉的订书机有哪些用途?请举出5个例子。”——易唯思咨询公司(EvaluServe)商业分析师面试题。
  • “达拉斯或者沃斯堡居民2008年的汽油消费额是多少?”——美国航空公司(American Airlines)收益经理面试题。
  • “如何把一头大象装进冰箱?”——地平线地产集团(Horizon Group Properties)办公室经理面试题。
  • “现在有多少架飞机正在飞越堪萨斯上空?”——百思买公司(Best Buy)需求规划分析师面试题。
  • “把山脚下湖泊里的水运到山顶共有多少种不同的方法?”——迪斯尼乐园(Disney Parks & Resorts)项目工程实习生面试题。
  • “你要百事可乐还是可口可乐?”——联合健康集团(United Health Group)项目副经理面试题。
  • “你呼出的气是热的吗?”——沃克营销公司(Walker Marketing)客户经理面试题。
  • “如果你是一款微软(Microsoft)办公软件，你会是哪一款?”——巅峰竞技设备公司(Summit Racing Equipment)电子商务经理面试题。
  • “你对国会那帮自作聪明的小丑有什么看法?”——统一电气公司(Consolidated Electrical)管理培训生面试题。

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