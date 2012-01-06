【组图】2011年度搞怪面试问题集锦 2012-01-06 09:00 来源：财富中文网 作者：中国企业家网

对大多数人来说，能对常见的面试题做出让人印象深刻的回答并非易事，比如“你最大的缺点是什么?”或者“你未来五年的规划是怎样的?”但如果一位招聘经理问你：“你对花园小矮人有什么看法?”或者“圣雄甘地能否成为一...[详细]

对大多数人来说，能对常见的面试题做出让人印象深刻的回答并非易事，比如“你最大的缺点是什么?”或者“你未来五年的规划是怎样的?”但如果一位招聘经理问你：“你对花园小矮人有什么看法?”或者“圣雄甘地能否成为一名优秀的软件工程师?”你又该如何应对? 美国职场互动网站Glassdoor梳理了26,000多家公司对求职者进行的约115,000次面试，找出了其中堪称本年度最无厘头的面试考题。Glassdoor报告指出，虽然我们永远也不会碰到这样的问题，但这份清单是个很好的提醒。其中若干具有代表性的问题如下：[收起]

“周五下午2:30，旧金山有多少人在使用Facebook?”——谷歌公司(Google)供应商关系经理面试题。