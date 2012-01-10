2011年度国际足联颁奖典礼在瑞士苏黎世举行。与之前的外界预测完全吻合，梅西力压C罗和哈维，捧得金球奖。24岁的梅西成为继普拉蒂尼之后，第二位连续三年获得金球奖殊荣的球员。在当天的颁奖典礼上，贝利、罗纳尔多、齐...[详细]

2011年度国际足联颁奖典礼在瑞士苏黎世举行。与之前的外界预测完全吻合，梅西力压C罗和哈维，捧得金球奖。24岁的梅西成为继普拉蒂尼之后，第二位连续三年获得金球奖殊荣的球员。在当天的颁奖典礼上，贝利、罗纳尔多、齐达内等足坛新老明星悉数到场，荷兰足坛名宿古力特则担任晚会主持人。 在获奖感言中，梅西首先对队友表示感谢，并表示要与哈维分享这一荣誉。2011年，梅西在代表巴塞罗那的57场比赛中总共打进55球。在这一年，他带领俱乐部夺得5项冠军。[收起]

1月10日凌晨，在瑞士苏黎世2011年度国际足联颁奖典礼上，梅西力压C罗和哈维，捧得金球奖。（制图：中国企业家网）