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【人物】24岁梅西三获金球奖殊荣（组图）

2012-01-10 15:26来源：中国企业家网作者：中国企业家网

　　2011年度国际足联颁奖典礼在瑞士苏黎世举行。与之前的外界预测完全吻合，梅西力压C罗和哈维，捧得金球奖。24岁的梅西成为继普拉蒂尼之后，第二位连续三年获得金球奖殊荣的球员。在当天的颁奖典礼上，贝利、罗纳尔多、齐...[详细]

1月10日凌晨，在瑞士苏黎世2011年度国际足联颁奖典礼上，梅西力压C罗和哈维，捧得金球奖。（制图：中国企业家网）
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1月10日凌晨，在瑞士苏黎世2011年度国际足联颁奖典礼上，梅西力压C罗和哈维，捧得金球奖。（制图：中国企业家网）

  • 1月10日凌晨，在瑞士苏黎世2011年度国际足联颁奖典礼上，梅西力压C罗和哈维，捧得金球奖。（制图：中国企业家网）
  • 梅西在等待公布2011年度金球奖得主。（视频截图）
  • 整个颁奖典礼简单而紧凑，作为最重要的奖项，2011年度国际足联金球奖最后一个揭晓，“外星人”罗纳尔多则担任颁奖嘉宾。（视频截图）
  • 梅西（左）、哈维（右边）、斯内德（后）。（视频截图）
  • 梅西被宣布当选2011年度金球奖得主后与队友哈维拥抱。（视频截图）
  • 梅西从欧足联主席普拉蒂尼手中接过金球奖奖杯。（视频截图）
  • 梅西手捧“金球”。（视频截图）
  • “能够获得(金球奖)这个奖项对我来说是个巨大的荣耀，更重要的是我已经连续三年当选，这更是至高无上的荣誉。首先我要感谢球员还有教练为我投票，此外，我要感谢巴塞罗那俱乐部和阿根廷国家队的队友，没有他们，我不可能获得这个奖项。但最重要的是，我想和哈维分享这个荣誉，他同样值得拥有(金球奖)这样的奖杯。”梅西发表获奖感言。
  • 梅西的父亲豪尔赫坐在台下。（视频截图）
  • 北京时间2009年12月1日上午9点，《法国足球》杂志正式宣布，效力于巴塞罗那的阿根廷球星梅西荣膺2009年欧洲金球奖。（资料图）
  • 北京时间2011年1月11日2时(欧洲中部时间10日19时)，国际足联2010年度颁奖大典在苏黎世举行，梅西再次捧得金球奖。

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