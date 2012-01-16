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【组图】第69届金球奖：《金陵十三钗》无缘

2012-01-16 16:56来源：中国企业家网作者：中国企业家网

1月16日，第69届金球奖在洛杉矶好莱坞贝弗利山希尔顿酒店举行，多个奖项得名被公布。其中，乔治·克鲁尼摘得电影最佳男主角奖项，摩根·弗里曼荣获金球奖终身成就奖。在最佳外语片的竞逐中，张艺谋执导的电影《金陵十三钗》由...[详细]

妮可-基德曼、乔治-克鲁尼、安吉丽娜-朱莉等明星云集第69届金球奖。（配图：中国企业家网）
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妮可-基德曼、乔治-克鲁尼、安吉丽娜-朱莉等明星云集第69届金球奖。（配图：中国企业家网）

  • 妮可-基德曼、乔治-克鲁尼、安吉丽娜-朱莉等明星云集第69届金球奖。（配图：中国企业家网）
  • 金球奖终身成就奖：摩根-弗里曼。（图片来源：华尔街日报中文网）
  • 金球奖电影类剧情片最佳女主角：梅丽尔-斯特里普。（图片来源：华尔街日报中文网）
  • 金球奖电影类剧情片最佳男主角：乔治-克鲁尼。（图片来源：华尔街日报中文网）
  • 金球奖电影类最佳男配角：克里斯托弗-普卢默。（图片来源：华尔街日报中文网）
  • 金球奖最佳导演：马丁-斯科塞斯。（图片来源：华尔街日报中文网）
  • 金球奖最佳动画片：史蒂文-斯皮尔伯格执导的《丁丁历险记》。（图片来源：华尔街日报中文网）
  • 金球奖电影类最佳女配角：奥克塔维亚-斯宾瑟。（图片来源：华尔街日报中文网）
  • 金球奖电视类最佳女配角：杰西卡-郎吉。（图片来源：华尔街日报中文网）
  • 金球奖电视类音乐/喜剧系列剧最佳男主角：马特-勒布朗。（图片来源：华尔街日报中文网）
  • 金球奖电视类剧情系列剧最佳女主角：克莱尔-丹尼斯。（图片来源：华尔街日报中文网）
  • 金球奖颁奖典礼主持人杰西卡-奥尔芭-与查宁-塔图姆。（图片来源：华尔街日报中文网）
  • 金球奖名人红毯秀：瑞茜-威瑟斯彭。（图片来源：华尔街日报中文网）
  • 金球奖名人红毯秀：娜塔莉-波特曼。（图片来源：华尔街日报中文网）
  • 金球奖名人红毯秀：布拉德-皮特。（图片来源：华尔街日报中文网）
  • 金球奖名人红毯秀：埃文-蕾切尔-伍德。（图片来源：华尔街日报中文网）
  • 金球奖名人红毯秀：安吉丽娜-朱莉。（图片来源：华尔街日报中文网）
  • 金球奖名人红毯秀：查理兹-塞隆。（图片来源：华尔街日报中文网）
  • 金球奖名人红毯秀：超模海蒂-克鲁姆。（图片来源：华尔街日报中文网）
  • 金球奖名人红毯秀：杰西卡-查斯坦。（图片来源：华尔街日报中文网）
  • 金球奖名人红毯秀：凯特-温斯莱特。（图片来源：华尔街日报中文网）
  • 金球奖名人红毯秀：克莱尔-丹尼斯。（图片来源：华尔街日报中文网）
  • 金球奖名人红毯秀：莱昂纳多-迪卡普里奥。（图片来源：华尔街日报中文网）
  • 金球奖名人红毯秀：鲁妮-玛拉。（图片来源：华尔街日报中文网）
  • 金球奖名人红毯秀：妮可-基德曼与丈夫凯斯-厄本。（图片来源：华尔街日报中文网）
  • 金球奖名人红毯秀：莎尔玛-海耶克。（图片来源：华尔街日报中文网）
  • 金球奖名人红毯秀：索菲亚-沃基拉。（图片来源：华尔街日报中文网）
  • 张伟平、佟大为等人作为《金陵十三钗》的代表角逐金球奖最佳外语片。（图片来源：新浪娱乐）
  • 金球奖名人红毯秀：传媒大亨默多克与妻子邓文迪。（图片来源：新浪娱乐）

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