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图：郭晶晶霍启刚或于十月大婚 七年爱情马拉松终画句号

2012-01-17 12:44来源：中国企业家网作者：中国企业家网

【中国企业家网】日前，有香港媒体报道“跳水皇后”郭晶晶与香港富商霍启刚将于十月举行大婚，这也意味着两人经过七年的爱情长跑终于在第八个年头画上完美句号。从恋情被曝光后，两人的关系就备受关注，期间情变传闻亦不少。...[详细]

从恋情被曝光后，两人的关系就备受关注，期间情变传闻亦不少。有媒体报道，如果十月大婚传言属实的话，两人婚宴宴请的明星阵容绝不逊色春晚，而婚礼花费也将逾亿。（资料图）
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从恋情被曝光后，两人的关系就备受关注，期间情变传闻亦不少。有媒体报道，如果十月大婚传言属实的话，两人婚宴宴请的明星阵容绝不逊色春晚，而婚礼花费也将逾亿。（资料图）

  • 从恋情被曝光后，两人的关系就备受关注，期间情变传闻亦不少。有媒体报道，如果十月大婚传言属实的话，两人婚宴宴请的明星阵容绝不逊色春晚，而婚礼花费也将逾亿。（资料图）
  • 2004年10月：郭晶晶与霍启刚上海约会亲昵谈心的照片流出，恋情曝光；2004年11月：网络突现“郭晶晶偷情照”，恋情受到前所未有的瞩目（资料图）
  • 2005年1月：霍启刚陪到港的郭晶晶到发型屋剪头发，被记者围堵后两人牵手逃离现场。2月：郭晶晶在情人节悄悄到港会男友霍启刚，之后传出郭晶晶怀孕的爆炸消息（资料图）
  • 2005年4月：传出两人已订婚；11月：两人爱情升温，在北京共筑爱巢（资料图）
  • 2006年4月：霍启刚与郭晶晶传出情变消息，郭晶晶承认与田亮青梅竹马；5月：霍启刚秘密飞赴北京陪郭晶晶，情侣车牌反驳情变传闻（资料图）
  • 2006年10月底：郭晶晶作客武汉大学开讲座，表态：现在不想结婚、2009退役、嫁人之后仍会工作，并祝田亮与叶一茜幸福（资料图）
  • 2006年10月：传出霍启刚“偷吃”亚视性感女优，两人恋情再起波澜（资料图）
  • 2006年12月：郭晶晶出征多哈亚运会，霍启刚与其异国密会，阿拉伯装情侣照曝光（资料图）
  • 2008年5月：惊爆郭晶晶怀霍启刚骨肉欲办离队手续（资料图）
  • 霍启刚与郭晶晶拍拖后，一改以往形象，夜蒲、唱K统统不见，与友人谈天落脚点由夜店变酒店和咖啡厅。（资料图）
  • 郭晶晶说，对于那些始终缠绕在身边的绯闻，她已经不太在意了，“言论自由，没有关系，对于我来说，只是做好自己该做的，没有工夫去管人家怎么样，每天训练已经很辛苦了，根本没有时间去管这些。”（资料图）
  • 对于很少与外界接触的郭晶晶，霍启刚的确很像外星来客，给她带来前所未有的新鲜感。通过霍启刚，郭晶晶出入高级活动场所、红地毯、上流社会的PARTY（资料图）
  • （图片来源：新浪微博）
  • （图片来源：新浪微博）
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