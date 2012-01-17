【中国企业家网】日前，有香港媒体报道“跳水皇后”郭晶晶与香港富商霍启刚将于十月举行大婚，这也意味着两人经过七年的爱情长跑终于在第八个年头画上完美句号。从恋情被曝光后，两人的关系就备受关注，期间情变传闻亦不少。...[详细]

【中国企业家网】日前，有香港媒体报道“跳水皇后”郭晶晶与香港富商霍启刚将于十月举行大婚，这也意味着两人经过七年的爱情长跑终于在第八个年头画上完美句号。从恋情被曝光后，两人的关系就备受关注，期间情变传闻亦不少。有媒体报道，如果十月大婚传言属实的话，两人婚宴宴请的明星阵容绝不逊色春晚，而婚礼花费也将逾亿。 [收起]

从恋情被曝光后，两人的关系就备受关注，期间情变传闻亦不少。有媒体报道，如果十月大婚传言属实的话，两人婚宴宴请的明星阵容绝不逊色春晚，而婚礼花费也将逾亿。（资料图）