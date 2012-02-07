【盘点】十大“明星官员”的腐败轨迹

盘点十大“明星官员”的腐败轨迹（资料图）

【中国企业家网】他们身上曾经有很多光环桂冠，被视为“领头人”、“经济奇才”；他们被人认为如果能够洁身自好，前途肯定不可限量；然而这些百姓眼中的“明星官员”，最终在利益诱惑面前迷失自我，变身成为“腐败能人”，被判极刑。