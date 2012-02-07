首页 > 图片报道

【盘点】十大“明星官员”的腐败轨迹

2012-02-07 13:24 来源：中国企业家网 评论(0)T|T

盘点十大“明星官员”的腐败轨迹（资料图）

【中国企业家网】他们身上曾经有很多光环桂冠，被视为“领头人”、“经济奇才”；他们被人认为如果能够洁身自好，前途肯定不可限量；然而这些百姓眼中的“明星官员”，最终在利益诱惑面前迷失自我，变身成为“腐败能人”，被判极刑。

本站支持键盘左右键（← →）翻页

  • 中国移动用户发送ZGQYJ至10658000订《中国企业家》手机报
  • 分享到： Baidu搜藏 转贴到开心网 分享到QQ空间

网友评论

0（所发表点评仅代表网友个人观点，不代表《中国企业家》观点）查看评论
用户名： 快速登录

热点排行

热点文章热评文章