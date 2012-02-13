此前美国著名杂志《Men's Health》公布了一项投票结果，票选出史上最性感的女人TOP100，小编为大家编辑整理了前十位。

第十位 安吉丽娜： 一双大而迷离的眼神，一抹大到好处的红唇成了她无与伦比的标志。有网友这样评论她“她用迷离的眼神看着你，像在俯瞰深不可测的大海那样，你忍不住一阵眩晕。她微微撅起丰厚的嘴唇，嘴角漾开微笑，她不说话，你却仿佛听到自黑暗中，她沙哑着声音低声说——亲爱的，让我给你一个烈火焚燃的吻。”