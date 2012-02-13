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【组图】外媒票选史上最性感女人top10

2012-02-13 12:12来源：中国企业家网作者：中国企业家网

此前美国著名杂志《Men's Health》公布了一项投票结果，票选出史上最性感的女人TOP100，小编为大家编辑整理了前十位。

第十位 安吉丽娜： 一双大而迷离的眼神，一抹大到好处的红唇成了她无与伦比的标志。有网友这样评论她“她用迷离的眼神看着你，像在俯瞰深不可测的大海那样，你忍不住一阵眩晕。她微微撅起丰厚的嘴唇，嘴角漾开微笑，她不说话，你却仿佛听到自黑暗中，她沙哑着声音低声说——亲爱的，让我给你一个烈火焚燃的吻。”
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第十位 安吉丽娜： 一双大而迷离的眼神，一抹大到好处的红唇成了她无与伦比的标志。有网友这样评论她“她用迷离的眼神看着你，像在俯瞰深不可测的大海那样，你忍不住一阵眩晕。她微微撅起丰厚的嘴唇，嘴角漾开微笑，她不说话，你却仿佛听到自黑暗中，她沙哑着声音低声说——亲爱的，让我给你一个烈火焚燃的吻。”

  • 第十位 安吉丽娜： 一双大而迷离的眼神，一抹大到好处的红唇成了她无与伦比的标志。有网友这样评论她“她用迷离的眼神看着你，像在俯瞰深不可测的大海那样，你忍不住一阵眩晕。她微微撅起丰厚的嘴唇，嘴角漾开微笑，她不说话，你却仿佛听到自黑暗中，她沙哑着声音低声说——亲爱的，让我给你一个烈火焚燃的吻。”
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  • 第九位 简方达：好莱坞传奇人物——她出身于电影世家，她的父亲是享誉世界的电影巨星亨利•方达，她与父亲、弟弟彼得•方达并称好莱坞一门三杰。奥斯卡影后——因《太空英雄》一片走红国际影坛，此后她凭借《柳巷芳草》(1971年) 和《荣归》(1978年)分别获得奥斯卡最佳影后。
  • 成熟后的简方达性感而又多了丝优雅。
  • 第八位 帕米拉•安德森：出生于加拿大不列颠哥伦比亚省温哥华岛。她是影视演员兼模特。帕米拉•安德森曾经是Labatt啤酒的代言人，凭借其傲人的三围登上美国花花公子杂志，成为其封面女郎后名声大震，开始涉足影视。
  • 第七位 贝蒂佩吉：Bettie Page是上世纪五十年代最有名的海报女郎，性感而疯狂，以一身SM装扮闻名，记得ZIPPO也出过一系列印有她图案的火机。这位广告封面女神风靡了整个美国1950年代，是美国最早的女性偶像之一。她的风情身姿、挑逗眼神遍布明信片、扑克牌和唱片封套，《花花公子》中插页的大胆照片更是激起每个男子的无限幻想。
  • 再来一张
  • 第六位 乌苏拉•安德斯首部邦德影片１９６２年的《诺博士》中来自瑞士的金发美女乌苏拉•安德斯出水芙蓉的一幕被认为是当今电影史上最经典的场面之一：乌苏拉身穿白色比基尼泳衣，腰间捆着一把猎刀，在蔚蓝的加勒比海海水中缓缓出现，美得让人吃惊。因此被认为是真正意义上的第一任邦女郎名号的所有者。也被认为是最惊艳的邦女郎。影评界对这位邦女郎乌苏拉.安德斯的评价向来也是所有邦女郎中最高的，一切关于007的纪念性文章都会提到这位哼着小调从海里冒出来的天使
  • 影评界对这位邦女郎乌苏拉.安德斯的评价向来也是所有邦女郎中最高的，一切关于007的纪念性文章都会提到这位哼着小调从海里冒出来的天使
  • 麦当娜第五位 麦当娜：这个流行的象征，时尚的符号，已经陪伴了全世界四分之一个世纪。与众不同的Madonna ，深深影响了流行乐的发展，流行天后简直成了麦当娜的专有名词，也许有人说她不是最伟大的，不是最优秀的，但也不得不承认她是最红，最成功的歌手之一。
  • 第四位 布兰妮布兰妮1999年，布兰妮发行的第一张专辑“Baby One More Time”（宝贝，再爱我一次）创下2500万张的专辑销售记录，令她一炮而红。在“全球娱乐界最富有女歌手”排行榜中，布兰妮名列第五，是前5名中最年轻，出道时间最短的。
  • 第三位 玛丽莲•梦露她几乎成了性感女神的代言词。（英文：Marilyn Monroe，1926年6月1日—1962年8月5日）是美国20世纪最著名的电影女演员之一。她动人的表演风格和正值盛年的殒落，成为影迷心中永远的性感女神性感符号和流行文化的代表性人物。
  • 而梦露的死因也被她传奇的一生更增添了不少色彩。
  • 第二位 拉蔻儿•薇芝凭借“选美小姐”出身，在1966年，随着史诗科幻巨片《公元前一百万年》的上映凭借影片中身着米黄色兽皮比基尼的那位野性十足的莱奥娜姑娘一角，跃升成为好莱坞最炙手可热的封面女郎，其让人喷血的造型与狂放不羁的动作深入人心。
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  • 第一位 詹妮弗安妮斯顿詹妮弗•安妮斯顿生于1969年2月11日，美国著名演员，兼制片人、监制、投资人。安妮斯顿于1990年开始从影，先后拍摄过几部电视剧，直到1993年她得到NBC开拍的新剧《Friends》里Rachel的角色，从此一炮而红，成为炙手可热的大明星。

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