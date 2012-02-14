【人物】2011国家最高科学技术奖:谢家麟吴良镛摘取桂冠

2011国家最高科学技术奖:谢家麟吴良镛摘取桂冠(资料图)

【中国企业家网】据新华社14日消息，经过重重筛选，中国科学院院士谢家麟和中国科学院院士、中国工程院院士吴良镛两位院士摘取了2011年度中国科技界最高奖项——国家最高科学技术奖的桂冠。