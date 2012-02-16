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【组图】网曝湖南卫视五大主持人工资排名引关注

2012-02-16 16:20 来源：中国企业家网 评论(0)T|T

网曝湖南卫视五大主持人工资排名（图片来源：潇湘晨报）

【中国企业家网】近日，一份评估主持人收入的榜单在网上疯传。虽然榜单截图中仅有湖南卫视李湘、何炅、汪涵等五位明嘴，但高达七位数的年薪还是让网友大开眼界。此榜单的真实性有待考证，而关于主持人收入一直是人们热衷讨论的话题之一。除了不外传的工资收入外，高额的广告代言和商业走场更是主要收入来源。

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